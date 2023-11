Dani Mateo visita El Intermedio para intentar arrojar luz sobre qué es un mediador.Wyoming transmite su desconocimiento ante esta figura y el colaborador le aclara que "un mediador es algo parecido a un relator". Otro término que el presentador también desconoce.

Mateo le indica que relator es la palabra que utilizaban en 2019 para no decir mediador. El colaborador afirma que no sabe lo que es pero sí sabe lo que no es y se apoya en las declaraciones de diferentes miembros del Partido Socialista. Por ejemplo, Adriana Lastra, portavoz socialista, afirmó entonces que un relator "no es un notario sino más bien u coordinador".

Gracias a Rafael Simancas, Dani Mateo sabe que "no es nadie de la ONU ni de la OEA, sino que es alguien que ordene los trabajos o levante actas". Tampoco es un "observador internacional", o al menos eso afirmaba entonces la vicepresidenta Carmen Calvo. Para la vicepresidenta, debía ser alguien "una persona en Cataluña, que entienda a Cataluña y que esté ahí, y conozca muy bien la situación de presente y de pasado".

Para Dani Mateo, tras las diferentes definiciones aportadas por todos ellos "solo faltó que pidieran nivel medio de inglés para que fuera la oferta de curro de un burger de un centro comercial de Hospitalet". El colaborador apunta que 2019 no fue la primera vez que se habló de esta figura.

En 2017, Pedro Sánchez ya defendía a ultranza su importancia y su necesidad. Aunque, en ese momento, afirmaba que el congreso de los diputados era el perfecto mediador para este tipo de cuestiones. Esto contrasta con sus declaraciones actuales aunque, como apunta Dani Mateo, "en ese momento el objetivo de Sánchez era convertirse en presidente y ahora mantenerse".