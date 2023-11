Cris Gallego se convierte en Cuca Gamarra para transmitir sus sensaciones tras su posible cese como portavoz en el Congreso del Partido Popular. La 'popular' ha hecho una curiosa valoración de sus posibles sustitutos en la portavocía del Partido Popular. 'Gamarra' tan solo sonríe apretando los dientes y emitiendo un sonido muy agudo sin conseguir emitir ninguna palabra. "Creo que ha petado de la tensión", afirma Wyoming.

Parece que 'Cuca' consigue sobreponerse a la pregunta y responde que "Feijóo tomará la decisión que deba, todos son candidatos muy válidos excepto Bendodo que no lo veo mucho". La popular añade que "Sémper tampoco me convence y González Pons no está para estos trotes y Tellado, sinceramente, no lo he visto en mi vida".

'Cuca' no tiene claro a quién propondría para le cargo pero sí que tiene una serie de sugerencias: "Debería ser una persona con carácter, mujer, con experiencia en el cargo, a poder ser de La Rioja y así con un nombre cuco y fácil de recordar". La 'popular' no quiere dar por finalizada la entrevista y pide otra pregunta. Wyoming le explica que debe acostumbrarse a "vivir sin el micro".