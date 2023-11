En el Partido Popular siguen inmersos en la remodelación de sus cargos y cada vez parece más claro que Cuca Gamarra no seguirá como portavoz del PP en el Congreso. Cristina Gallego se pone en la piel de la popular para ofrecer una entrevista a El Intermedio y transmitir sus sensaciones tras su posible cese.

'Cuca' comunica que está "perfectamente" y que apoyará cualquier decisión de su partido. Si deja de ser portavoz es por que ella "no quiere, como Alberto con lo de ser presidente pero en mi caso es más creíble", afirma 'Gamarra'. La popular explica "ha sido una bonita etapa como portavoz" pero que no se "aferra al pasado" y que

Esta afirmación llama la atención de Wyoming ya que, como ha podido constatar, está llevando a cabo su rueda de prensa utilizando un atril con el logo del Congreso de los Diputados. 'Cuca Gamarra' miente y dice que es un atril que tiene para las partituras ya que se ha apuntado "a un curso de canto", y entona unas notas del himno del Partido Popular para demostrarlo. La 'popular' no puede negar la evidencia y acepta el robo pero lo justifica diciendo que se lo ha ganado.

'Cuca' repasa todo lo que ha vivido en el atril: "Sobre este atril he llorado, he reído, he defendido a mi partido y me he reventado como siete empastes de la tensión". Ya puedes ver la imitación completa en el vídeo principal.