Cristina Gallego analiza la trayectoria de algunos de los más de 400 ex militares que han firmado un manifiesto en el que advierten de que "la unidad de España está en peligro". Y es que Gallego quiere que la gente vea "que son ciudadanos normalísismos": "Estos militares retirados están mucho mas preocupados por el orden institucional que cualquiera".

Por ejemplo, Gallego explica quién es el general Juan Chicharro, "ex alto mando del Ejército" que "en 2013 tuvo que dimitir por pedir una intervención militar en Cataluña". Pero no solo eso, Chicharro también es "el presidente de la Fundación Francisco Franco, un hobbie como otro cualquiera": "¿Por el simple hecho de ser franquista uno no puede defender los valores democráticos de la Carta Magna? ¡Stop discriminación!".

Además, la colaboradora afirma que "los franquistas son los que mejor conocen los valores de nuestra Constitución y es que de algo les tendrá que haber servido haber luchado tanto contra ella". Pero Chicharro no es el único, en este vídeo Gallego repasa más trayectoria como la de un ex militar que fue condenado a 12 años de cárcel por participar en el intento de golpe de Estado del 23F u otro que sugirió que el Ejército debía intervenir en Cataluña.