Un juez ha determinado que el hecho de que se grabase a mujeres orinando en la calle durante unas fiestas de Lugo para después distribuirlas en webs porno no es un delito. A esta sentencia ha querido responder Cristina Gallego, que se ha metido en el papel de fiscal para rebatir dicha decisión: "Argumenta que no se aprecia un delito contra la intimidad porque las grabaciones se realizaron en la vía pública y no en un lugar cerrado. El derecho a la intimidad no es un derecho que solo se ejerza en lugares cerrados o privados, en absoluto", sentencia Gallego.

Además, le pregunta: "¿Qué tendrían que haber hecho para que su señoría lo considerase un momento íntimo?", y argumenta que las grabaciones sí atentan contra la integridad moral de las afectadas. "¿Se le ocurre algo más humillante, vejatorio y atentatorio contra el honor e integridad de una persona que ser grabada mientras hace pis?", se cuestiona la 'fiscal'.

Wyoming, tajante con los derechos de las mujeres

