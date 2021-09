Un juez no ve delito en grabar imágenes íntimas de mujeres orinando en la calle y subirlas a páginas porno. Las imágenes que mostraban los rostros y las partes íntimas de las mujeres fueron difundidas en webs porno y cuando un año más tarde las afectadas se enteraron de la existencia de esas grabaciones lo denunciaron. Sin embargo, el juez decidió archivar la denuncia al considerar que no existía un delito de revelación de secretos ni contra la integridad moral.

El Gran Wyoming responde a esta sentencia y asegura que no sorprende que este atropello se dirija una vez más contra las mujeres: "En nuestra sociedad las mujeres no son floreros pero sus derechos siguen siendo como alfombras, no hay día en que no se pisoteen". Además, cuestiona que el derecho a la intimidad solo se aplique en interiores y cuando salgas a la calle estés desprotegido: "Es una sentencia mascarilla, solo se aplica en espacios cerrados y estamos deseando tirarla a la basura".

Cristina Gallego responde al juez que no ve delito en grabar a mujeres orinando

Cristina Gallego se mete en el papel de fiscal para rebatir el auto que dicta que grabar imágenes de mujeres orinando en la calle y subirlas a webs porno no es delito.