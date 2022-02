Los exdirigentes de Ciudadanos Albert Rivera y José Manuel Villegas han anunciado que abandonan el bufete de Abogados Martínez Echevarría, una decisión que han tomado de forma "sosegada" y "tras dos años de reiterados incumplimientos contractuales", a pesar de que aún quedaban tres años para que sus contratos vencieran.

Tras conocer la noticia, Cristina Gallego intenta ayudar a Albert Rivera a encontrar un nuevo trabajo. "Soy Cristina Gallego y ayudo a la gente a encontrar trabajo según sus capacidades", se presenta la colaboradora en el plató de El Intermedio, donde reconoce que, en el caso de Albert Rivera, "se trata de un verdadero reto porque sabe hacer de todo, pero todo mal".

"Trabajo de cero horas al fía no me sale ninguno, como mucho senador, pero como ya no está en política...", destaca Cristina Gallego a Albert Rivera, al que le sigue buscando trabajo: "Igual le viene bien salir de los despachos y hacer algo de ejercicio, ¿qué tal se ve usted manejando material de obra?". Gallego recuerda el vídeo en el que Albert Rivera sacó un ladrillo roto en pleno debate electoral: "Usted, más que construir es de demoler, en concreto, su reputación política". Descubre en el vídeo principal de esta noticia todas las ofertas de trabajo que le propone la colaboradora al exlíder de Ciudadanos.