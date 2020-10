Cristina Gallego ha sido encargada para empaparse de la prensa de extremo centro para narrar cómo están contando el enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central.

Así, en una nueva edición de 'Ultrainformada', Cristina Gallego ha afirmado que Madrid ya no es esa bella tierra de oportunidades donde los españoles venían de todas las zonas de nuestro país para cumplir el 'Sueño Madrileño', o más bien, lo que implica "salir de cañas un juernes, acabar cantando los éxitos de Fangoria en un karaoke con suelo pegajoso y rematar la noche con un rico atasco en la M-30 de vuelta a casa".

"Pero desde que el Gobierno bolivariano de Pedro Sánchez ha metido sus comunistas narices en la gestión de la pandemia en Madrid, solo hay una palabra para definir su situación: caos", ha explicado la colaboradora de El Intermedio.

Y es que los madrileños no solamente están asustados, sino que se están volviendo locos, porque la gente puede ir a Madrid desde Berlín, pero no desde Parla. Cristina Gallego te explica lo que "no quieren que veas" en este vídeo.

Otros momentos destacados

El Intermedio también accedió al vídeo que muestra cómo fueron los preparativos de Isabel Díaz Ayuso (Cristina Gallego) con uno de sus asesores cinco minutos antes de dar su comparecencia junto a Sánchez.

Wyoming también se muestra 'desolado' tras el fin de una historia de amor que prometía: la de Pedro Sánchez y Díaz Ayuso. "Tampoco les estábamos pidiendo amor eterno, pero al menos un 'aquí te pillo, aquí te confino'. ¡Qué pena! Esta historia de amor ha durado menos que un bote de gel hidroalcohólico en el Metro", añade Wyoming (con un temazo de Take That como banda sonora).