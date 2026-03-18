Cristina Gallego explica el "proceso biológico" que sufren los expulsados de Vox: "Recuperación repentina de la memoria"

La 'voxóloga' indica que el último que ha sufrido este complejo proceso ha sido Juan García Gallardo, el exvicepresidente de Castilla y León. Este ha recordado en una entrevista cosas como que la mujer de Abascal cobraba un sobresueldo.

Cristina Gallego se convierte en una 'voxóloga' especializada en problemas de memoria para hablar sobre el patrón que siguen todos aquellos que han abandonado Vox, "desde Macarena Olona a Javier Ortega Smith".

La colaboradora indica que todos ellos han sufrido una "recuperación repentina de la memoria", algo que se debe a un "proceso biológico bastante complejo que se activa en el cerebro al dejar de recibir estímulos externos serotonínicos". "Vamos cuando dejan de recibir dinerito público", añade.

Gallego señala que el último que ha sufrido este "extraño síndrome" es Juan García Gallardo, el exvicepresidente de Castilla y León. La colaboradora indica que este "cobraba más que el presidente Mañueco, no tenía funciones asignadas y su aportación más recordada es la de que las mujeres embarazadas escuchasen el latido del feto antes de abortar".

"Gran pérdida para la política autonómica", añade, irónica, la 'voxóloga'. García Gallardo "ha pasado de no querer que las mujeres aborten a directamente poner a parir a su partido". En una entrevista, el expresidente de Castilla y León "ha sacado a relucir un sobresueldo que, parece ser, su pareja lleva años embolsándose".

"Y este no es el único dato que le ha venido a Gallardo a la cabeza de repente", añade Gallego, "en otra entrevista ha recordado que no solo la mujer de Abascal se llevaba panoja de la buena, también sus asesores Kiko Méndez-Monasterio y Gabriel Ariza, de los que dice que están detrás de sociedades para forrarse y también son los que mandaban en el partido".

Además, también ha recordado que en Vox "no puedes dar tu opinión". García Gallardo ha contado que dos meses antes de dimitir, él emitió un informe, dirigido al secretario general y al vicepresidente de Vox, denunciando diversas irregularidades. "Cuando uno emite un juicio de valor negativo sobre el presidente o sobre algún otro miembro, sufre el castigo de la del cese o del empuje para la dimisión", afirmaba el exmiembro del partido ultra.

"Habéis sido testigos de un hito más de la 'voxología', presenciando cómo Gallardo recupera la memoria y de repente se acuerda de todo, hasta del árbol genealógico completo de Abascal", concluye Gallego, "bueno, de todo menos de lo que hacía mientras cobraba 80.000 pavos como vicepresidente".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.