"¿Os acordáis de la crisis de las vacas locas en el año 2000? Pues olvidaos, porque ahora los que nos estamos volviendo locos somos nosotros", afirma Cristina Gallego, que explica cómo los ganaderos de Castilla y León han perdido los papeles y han irrumpido en un edificio del Gobierno regional por culpa de Juan García-Gallardo.

El vicepresidente de Castilla y León por Vox, apunta Gallego, les dijo a los ganaderos "que se había plantado en Europa para decir 'señores de Bruselas, si una vaca da positivo por tuberculosis bovina no pasa nada, se le pone una mascarilla y a pastar'". Sin embargo, la colaboradora de El Intermedio comenta en el vídeo sobre estas líneas que "era mentira": "La Unión Europea no solo no se abrió a valorar la propuesta, sino que advirtió al Gobierno sobre el peligro de la misma".

Gerardo Dueñas, consejero de Agricultura de Castilla y León, de Vox, también "volvía locos a los médicos", según Gallego, y sobre esta cuestión aseguraba hoy que "llevamos muy al extremo la defensa de la salud pública". Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta, dejaba por su parte una explicación que "nos vuelve locos a todos", afirma Cristina, que asegura que "con la tuberculosis se tosa sangre, pero de escuchar a esta gente lo que te sangran son los oídos".