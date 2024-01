Como afirma Cristina Gallego, "meterse con el físico de alguien es una estrategia política como otra cualquiera". La colaboradora no ha dudado en mostrar numerosos ejemplos de políticos españoles que han utilizado ese recurso para atacar a sus rivales políticos. Por ejemplo, Santiago Abascal, que no dudo en hablar en el Congreso de los Diputados sobre la necesidad de "vestirse correctamente".

Otra de las estrategias es criticar cuando alguien se arregla demasiado. Sondas fueron las declaraciones de Alfonso Guerra cuando afirmaba que Yolanda Díaz iba mucho a la peluquería. Pero no solo los políticos critican cuando el peinado es correcto. Celia Villalobos utilizó el look de Alberto Rodríguez, de Podemos, indicando que "a mi que un diputado de Podemos lleve rastas, pues yo tengo sobrinos y familiares que tienen rastas a mi con que lo lleven limpio pa' que no me peguen un piojo me parece perfecto".

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, hizo hincapié en la sonrisa de Mónica García, ministra de Sanidad. Díaz Ayuso definió la sonrisa de García como "mustia", comparándola con la "curva de la Comunidad de Madrid". El exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, también hizo referencia a la boca de Leire Pajín, exministra de Sanidad. El popular utilizó unas palabras muy desafortunadas para referirse a la socialista: "Cada vez que 'la' veo la cara y esos morritos pienso lo mismo pero no lo voy a contar aquí".

Tras este repaso, Gallego no ha dudado en sugerir a Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, que si quiere ganar unas elecciones "solo tiene que encontrar un defecto físico de Pedro Sánchez... ¡suerte con ello!".