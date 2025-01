La confesión de una mujer a Isma Juárez tras 59 años de casada: "Si me pilla en esta época, lo mismo me había ido con otro"

Hoy es 'blue monday', pero mañana es el Día Mundial del Abrazo. Según algunos estudios, abrazarse mejora la salud y, para comprobarlo, Isma Juárez ha salido a la calle en busca de oxitocina.

De este modo, se encuentra con dos jóvenes, uno más cariñoso que otro: "Depende de con quien", afirma el chico, mientras su amigo le justifica asegurando que "lo ha pasado muy mal en el amor, no se fía de nadie". Este joven, sin embargo, defiende que le da abrazos "a todo dios", incluida una señora que se lo niega ante la cámara. "Con razón quieres dar abrazos a todo el mundo, nadie te lo quiere dar a ti", reacciona Isma en el vídeo sobre estas líneas.

Paqui, por su parte, confiesa que le cuesta ser cariñosa y que sus abrazos son breves. En el caso de su marido, asegura que "se va a otra cosa", mientras él le hace gestos al reportero que interpreta como "estrujar un pecho". Para comprobar la teoría científica de que, a partir de los 20 segundos de abrazo se genera oxitocina, Isma propone a Paqui abrazarse con una desconocida, con la que solo llega a 11 segundos. Sin embargo, reconoce que "me ha gustado más que el estruje".

Otra mujer asegura que sus abrazos duran entre 2 y 3 minutos. Lo demuestra con otra mujer que, al llegar a los 2 minutos y medio, asegura que "se me está haciendo un poquito largo, pero no me importa".

Isma también entrevista a una pareja que lleva junta 59 años. Mari Pili, sin embargo, sostiene que "si me pilla en esta época, lo mismo me había separado, me había ido con otro". "Esto está siendo lo contrario al programa de Juan y Medio", comenta Isma Juárez, que les propone darse un abrazo de 20 segundos. Sin embargo, la pareja solo llega a los 12: "Ya estamos hartos", reconoce.

Mari Pili, además, no oculta que "no me gusta" Wyoming porque es "muy católica y muy de derechas", pero no duda en abrazarse con Isma: "Es el abrazo de España", afirma el reportero.