¿Qué hay del 'Blue Monday' o el día más triste del año? "Realmente es un mito, pero sí hay días que inducen a la tristeza y a sentirnos más decaídos"

Seguro que todos/as hemos estado algunos días decaídos o tristes sin motivo aparente, sin que nos haya pasada nada especial. Es normal, la tristeza es una emoción y como tal está influida por muchos factores, pero no porque sea 'Blue Monday' o el llamado y conocido como el día más triste del año que este año 2025 se celebra este lunes, 20 de enero.

"La historia del Blue Monday tiene poco de científica y mucho de publicitaria", explica a laSexta la psicóloga Maria Padilla, directora del centro Capital Psicólogos(Madrid). Fue introducida en 2005 por una campaña de marketing de una agencia de viajes británica.

La idea -continúa la experta- partía de "una fórmula que intentaba determinar el día más triste del año combinando factores como el clima, la motivación tras el Año Nuevo y las deudas navideñas. Sin embargo, expertos de la Universidad de Cardiff señalaron que esta fórmula carecía de base científica: no hay forma de determinar que un día sea el más triste para todo el mundo".

Sí hay días tristes

No obstante, pese a que no existe un día más triste del año, sí hay determinados factores como puede ser el clima que pueden hacer que un día concreto nos venza la tristeza y no tengamos muchas ganas de nada.

"Aunque el 'Blue Monday' sea un mito, es cierto que hay días en los que podemos sentirnos más decaídos sin una causa concreta. Esto ocurre porque nuestras emociones no siempre están asociadas a un evento externo estresante; a veces están influenciadas por factores como la falta de luz solar, el frío o incluso el contexto sociocultural", explica Padilla.

Durante el invierno, por ejemplo, "el trastorno afectivo estacional es un fenómeno reconocido: la escasez de luz natural puede alterar nuestros ritmos circadianos y reducir la producción de serotonina, pudiendo afectar así, a nuestro estado de ánimo", añade.

Además, y en estos momentos concretos, puede también que "tras la efervescencia de las fiestas navideñas, sentamos un bajón emocional que es natural": "Pasamos de estar rodeados de familia, tiempo libre, risas, eventos especiales a la rutina, las obligaciones y, en muchos casos, los gastos que arrastramos. Miramos al futuro y no vemos un puente cercano, solo largos meses de trabajo o estudio".

Cómo vencer los días tristes

Lo primero que debemos recordar es que la tristeza es un estado emocional que está condicionado por ciertos estímulos externos que afectan a nuestro estado de ánimo. De ahí que para hacer frente a esos días, el primer paso, tal como recomienda Padilla, sea el de escuchar esa tristeza.

"Preguntémonos si hay alguna causa externa proporcional que la justifique. Por ejemplo, estás atravesando una situación difícil o simplemente has tenido días más exigentes emocionalmente. Si existe esa causa, acepta la tristeza como respuesta adaptativa", explica la psicóloga.

Pero, ¿y si no hay un motivo que identifiques? Entonces, responde, "has de escuchar la emoción con amabilidad, sin rechazarla ni sobreanalizarla, ya que la tristeza es un estado transitorio".

No obstante y al igual que es importante dar espacio a esa emoción, también es importante reconducirla para evitar que se prolongue más tiempo del necesario. Para ello, puede servir de ayuda, señala la psicóloga, realizar estos tres ejercicios:

Regulate emocionalmente. Esto es, dedica unos minutos al ejercicio físico, la respiración consciente o alguna actividad que te relaje. Estas prácticas no "eliminan" la tristeza, pero ayudan a reducir su intensidad.

Conecta con el presente. Observa lo que tienes a tu alrededor. Fíjate en las pequeñas cosas agradables: el calor de un café, la comodidad de tu espacio, la música que te gusta. Hazlo conscientemente y lleva la atención a los 5 sentidos para hacer consciente ese presente.

Dale tiempo y enfoque. Date permiso para sentirte así, pero comprométete también a buscar actividades que te ayuden a salir de ese estado. Piensa en lo que te hace disfrutar y conecta con ello poco a poco.

Cosas para mejorar nuestro estado de ánimo

En general y para mejorar nuestro ánimo en nuestros 'días tristes' es importante cuidar cuidar de nuestro bienestar emocional. Y para ello, hay pequeñas cosas que pueden ser de gran ayuda, tal como añade la psicóloga.

Aprovecha la luz natural: Sal a pasear durante las horas de sol. Aunque no lo creas, el simple hecho de estar al aire libre puede mejorar tu ánimo.

Establece pequeñas metas: Cumple objetivos sencillos que te proporcionen sensación de logro, como organizar algo pequeño o cocinar tu plato favorito.

Refuerza tus conexiones: Comparte tus sentimientos con un amigo o un familiar. Hablar puede ser tremendamente liberador.

Recuerda lo transitorio de este estado emocional: No te identificas con tu tristeza; es una emoción pasajera. Este recordatorio puede ayudarte a tomar distancia emocional.

"El Blue Monday es, en el mejor de los casos, un recordatorio de que todos tenemos días grises. Pero no necesitamos un día específico para prestar atención a nuestras emociones y cuidarnos. La tristeza no es enemiga; es una mensajera que nos invita a parar, reflexionar y reconectar con lo nuestro lado humano", finaliza Padilla.