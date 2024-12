La confesión de Carmen a Isma Juárez sobre las cenizas de su madre: "Las tuve cuatro días en casa y no me gustó"

"Abrías el armario, decías 'hola mamá', '¿qué camisa me pongo?', cerrabas el armario" comenta Carmen, una de las turistas de una visita guiada por un cementerio, que en este vídeo explica a Isma Juárez qué quiere que hagan con sus cenizas.

Isma Juárez se apunta a una visita turística a un cementerio para conocer cómo es la moda del 'tanatoturismo'. Allí conoce a Carmen, una mujer que le explica que ya ha hecho alguno de estos tours por mausoleos y tumbas.

El reportero de El Intermedio le pregunta si ya tiene pensado qué le gustaría que fuera de ella cuando ya no esté, a lo que Carmen comenta que "con las cenizas si puedes decidir qué hacer con ellas, bien, y si no que se les ocurra a los herederos".

En el caso de sus padres, apunta que se encuentran "en la casa de campo", si bien su madre tuvo una 'parada intermedia': "Durante cuatro días tuve las cenizas de mi madre en mi casa y no me gustó la experiencia", confiesa esta mujer, que recuerda cuando "abrías el armario, decías 'hola mamá', '¿qué camisa me pongo?', cerrabas el armario".

Carmen también desvela que una amiga suya quiere que esparzan sus cenizas "en El Corte Inglés, que es donde más feliz es ella". Cuando Isma le pregunta por la planta, no duda: "En la de señoras, está claro".