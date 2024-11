El 'consejo' de liderazgo de Mariano Rajoy a Isma Juárez: "Buenas tardes, venga"

Mariano Rajoy ha sido invitado como ponente en un acto del Instituto de Liderazgo Político. Isma Juárez no podía falta a esta cita por ello se ha personado en el el Instituto Goethe en Madrid para conocer los consejos que el expresidente popular ha dado a todos los asistentes.

En su primer encuentro, a la llegada de Rajoy, el reportero ha preguntado si iba a ser un profesor "enrollado" o tendría "mano dura". El expresidente se ha limitado a reír ante la ocurrencia de Juárez sin responder. Isma, además, también ha querido conocer la opinión sobre el último Balón de Oro. "¿Cree que el Balón de Oro a Vinicius fue un robo? Se lo merecía Rodri, ¿verdad?", ha preguntado. De nuevo, el popular no ha respondido.

En segundo 'encuentro', Isma le pregunta por el cambio de look de Feijóo. El expresidente, de nuevo, no responde pero se ríe ante la pregunta. Tras la charla, Juárez ha preguntado a los asistentes por la misma. Una mujer le explica que el expresidente "ha revindicado su gestión, que había un gobierno sensato y no lo que hay ahora", explica la señora, una valoración que luego aclara que no es literal sino su propia interpretación de las palabras del expresidente.

Juárez sigue insistiendo y saluda, de nuevo, a Rajoy pero el popular le vuelve a ignorar. "No hay forma... mira que estoy siendo majo", se lamenta el reportero. Isma le pide, entonces, un consejo para liderar "por si Wyoming se pone malo". "Buenas tardes, venga", responde Rajoy, una respuesta que provoca la risa del reportero.