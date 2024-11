La conclusión de una mujer tras tres tours de cementerios: "Las mujeres estamos en este mundo para vivir más que los hombres"

Isma Juárez se apunta al 'tanatoturismo' y realiza una visita guiada por un cementerio. Ainara Ariztoy, una de las guías que hacen estos tours, le explica que "hay que asumir la muerte, sin dramatismos". En su caso, asegura que "prefiero incinerarme y estar en los lugares en los que he sido feliz".

Isma, por su parte, afirma que "quiero estar en lugares donde esté alguna persona que no me haya hecho feliz, para hacerla infeliz". "Aparécete después, a las 5 de la mañana dale un susto en el pasillo", le sugiere Ainara justo antes de que empiece a sonar canto gregoriano: "Me gusta más cuando suena Vivaldi, me da más alegría", apunta la guía.

Isma también entrevista a una de las participantes en este tour de cementerios, que le asegura que es su tercera ruta: "Es mejor venir de visita", afirma esta mujer, que le señala algunos epitafios graciosos que se han encontrado, como "si quieres que hablen bien de ti, muérete". Cuando Isma le dice que aprovechará para decirle a Wyoming que le diga algo bonito, le comenta que "te va a costar".

En su caso, la mujer comenta que le llama la atención "ver las tumbas y que siempre es la viuda la que dice 'tu viuda y tus hijos rezarán por ti". Algo que, según ella, "quiere decir que las mujeres estamos en este mundo para vivir más que los hombres". Cuando el reportero le comenta que igual se cae y se muere, le tranquiliza asegurando que "yo vendré a verte".