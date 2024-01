Thais Villas se desplaza a un barrio rico y un barrio obrero para preguntar a los ciudadanos si son aficionados al esquí y descubrir si hay diferencias entre ambas zonas. "¿Tú has esquiado alguna vez?", pregunta a una joven de barrio obrero, que responder: "No, fuimos a Sierra Nevada porque tenemos a una amiga viviendo en Granada y vivimos la experiencia de pasar un bonito día y poco más". En cuanto a las razones por las que prefirieron no esquiar estuvo "el tema económico": "Es una cosa cara. No me viene bien, pero me encantaría, la verdad".

Por otro lado, una mujer de barrio rico reconoce que suele acudir a las estaciones de esquí de "Sierra nevada, Baqueira y Andorra": "Son a las que más voy. Me encanta". Ya que este deporte también le permite disfrutar de "paisajes bonitos" y de irse "a hoteles, a comer fuera y, si hace buen tiempo, disfrutas un montón".

Sin embargo, cuando Thais Villas pregunta a un hombre de barrio obrero si ha esquiado alguna vez, la reportera se lleva una sorpresa con su respuesta, ante la cual no puede evitar reír: "Desgraciadamente, sí. Fui con los alumnos a una excursión y no tuve más remedio que esquiar un poquito. Cuando me puse la ropa no me estaba bien, luego se me rompía. Cuando al fin lo conseguí, me caí 17 millones de veces". "Nunca había tenido interés en el esquí, ¿para qué?", reflexiona este hombre, que asegura que "se está mejor en casa leyendo".