Andrea Ropero charla con la activista y novelista nigeriana, Chimamanda Ngozi Adichie, sobre la labor que hace a través de sus libros y charlas con los que busca combatir los estereotipos que rodean a África y a las mujeres africanas.

La escritora defiende que, a pesar de que vivimos en un mundo globalizado, sigue habiendo muchos problemas con la migración. Según ella, "la gente blanca es reticente con la gente que no lo es". "Pienso que muchas conversaciones sobre migración en Europa occidental, no trata de la migración en sí, sino de la raza y la religión", opina, y defiende que las personas no tienen problemas con la migración de "gente blanca, sino con los musulmanes y la gente que no es blanca, es decir, las personas negras o gente marrón".

Además, Chimamanda Ngozi Adichie cree que los países no tienen "que abrir las fronteras y dejar pasar a todo el mundo, pero sí que la migración sea más humana y centrarse menos en el aspecto y en las creencias y más en las necesidades y en quién puede aportar valor al país".