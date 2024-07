Isma Juárez, en su sección 'Un país en la riñonera', tuvo la oportunidad de visitar Don Benito, en Extremadura, dos años después de que se llevara a cabo un referéndum para unirse a la población vecina, Villanueva de la Serena. El reportero charlaba, primero, con Mercedes, una vecina del pueblo que, a pesar de votar que sí a la unión, manifestaba su hartazgo con el tema.

Durante la charla, esta se vio interrumpida por un hombre, Joaquín, que no dudaba en criticar el carácter de los habitantes del pueblo vecino. "Te están abrazando y por detrás...¡trá!". "Yo con lo que he dicho... lo he dicho todo!", añadía.

Isma también pudo charlar con un joven de la zona, Manuel, que también era partidario de la fusión como "una oportunidad que tiene el pueblo de crecer". Juárez también tenía interés por saber qué radio tienen puesto en las apps para ligar los jóvenes de Don Benito. "Aunque pongas un kilómetro te va a coger más... al final vas a coger Villanueva", explicaba. "Además el logaritmo de Tinder va como el culo", añadía. "Eso es que lo has probado", respondía Isma entre risas.

