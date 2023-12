Andrea Ropero entrevistó en un programa de El Intermedio a Sonia Guzmán y David Hernández, dos camareros que han decidido abandonar la hostelería. Teniendo gran experiencia en el sector, ¿por qué lo hacen? Los dos explicaron las razones en este vídeo . Además, también respondieron a los empresarios que afirmaba que les faltaba "preparación". "No falta preparación, lo que falta es que pagues a ese camarero", afirmó Sonia Guzmán, que insistió en que "camareros hay, pero tienes que pagarlos".

Por su parte, David señaló que él había estudiado para trabajar en restauración y estaba de acuerdo con su compañera: "No falta profesionales, pero hay que pagarlos". "He trabajado con gente muy preparada y que no cobraban lo que deberían", insistió el joven, que también respondió a la Patronal, la cual afirmaba que subir los sueldos era irresponsable y demagógico. "Si vas a sacrificar tu vida personal por trabajar en un sitio, al menos, trátame bien y dame buenas condiciones", afirmó rotundo en el vídeo principal de esta noticia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.