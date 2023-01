Andrea Ropero charla en El Intermedio con Beret, uno de los músicos más escuchados de España y que sufre ansiedad desde los 17 años. "Recuerdo que estaba en casa de mis padres con 17 años y empecé a sentir taquicardias enormes", explica el artista, que recuerda que, como no tenía "medios económicos para poder pagar un psicólogo" y empezó "una terapia online que no costaba tanto".

Gracias a esta terapia descubrió que lo que tenía era ansiedad y consiguió las herramientas contra ella. "La ansiedad te transmite que las cosas no van bien a través de los síntomas", explica Beret, que cuenta el síntoma más heavy que ha tenido: verse en el espejo y no poder reconocerse. Beret insiste en que "independientemente de tener ansiedad", él "iría al psicólogo porque es el camino más fácil para ser feliz": "No es de locos".

"Vivimos en un mundo que nos exige ser tan perfectos que únicamente nos hace infelices", afirma el artista, que destaca que "a día de hoy todo te da ansiedad": "Todo lo que pensamos que tiene que ir de una forma y no va así nos da ansiedad". "El mayor problema que hay con la ansiedad es que te piensas que estás solo en el mundo, es el problema mas gereralizado que hay en el mundo", insiste el artista en su entrevista con Andrea Ropero, que puedes ver al completo en el vídeo principal de esta noticia.