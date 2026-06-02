Baltasar Garzón, sobre su nuevo libro: "Busco combatir todo lo que está ocurriendo, sale de las tripas"

El magistrado acaba de publicar 'La democracia amenazada' donde reflexiona sobre diversos temas como diferentes sentencias judiciales, la inmigración o el 'lawfare'.

El juez Baltasar Garzón visita El Intermedio para presentar su nuevo libro 'La democracia amenazada'. "Dice que ha escrito este libro como una herramienta de combate", indica Sandra Sabatés. "¿Para combatir a quién o a qué?", pregunta.

"Combatir todo lo que nos está ocurriendo, son tantas cosas que apenas nos da tiempo a reflexionar", explica el magistrado, "es un libro que sale de las tripas, tratando de llamar a las cosas por su nombre, con todas las dificultades que eso puede conllevar".

El juez indica que en el libro él ha puesto "nombre y apellidos" a todas las situaciones que describe, que no son solo con relación a nuestro país sino también habla de "injusticias, sentencias judiciales, inmigración, 'lawfare', que parece la palabra maldita que nadie quiere aceptar, la situación internacional, la desinformación... en definitiva, los temas que, día a día, estamos viviendo".

Garzón cuenta que llevaba mucho tiempo reflexionando sobre estos y otros temas, y que decidió compartirlo a través del libro. "Debemos aprender a dialogar y no solamente a pelearnos", añade.

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