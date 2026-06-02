Ahora

'La democracia amenazada'

Baltasar Garzón, sobre su nuevo libro: "Busco combatir todo lo que está ocurriendo, sale de las tripas"

El magistrado acaba de publicar 'La democracia amenazada' donde reflexiona sobre diversos temas como diferentes sentencias judiciales, la inmigración o el 'lawfare'.

El magistrado acaba de publicar 'La democracia amenazada' donde reflexiona sobre diversos temas como diferentes sentencias judiciales, la inmigración o el 'lawfare'.

El juez Baltasar Garzón visita El Intermedio para presentar su nuevo libro 'La democracia amenazada'. "Dice que ha escrito este libro como una herramienta de combate", indica Sandra Sabatés. "¿Para combatir a quién o a qué?", pregunta.

"Combatir todo lo que nos está ocurriendo, son tantas cosas que apenas nos da tiempo a reflexionar", explica el magistrado, "es un libro que sale de las tripas, tratando de llamar a las cosas por su nombre, con todas las dificultades que eso puede conllevar".

El juez indica que en el libro él ha puesto "nombre y apellidos" a todas las situaciones que describe, que no son solo con relación a nuestro país sino también habla de "injusticias, sentencias judiciales, inmigración, 'lawfare', que parece la palabra maldita que nadie quiere aceptar, la situación internacional, la desinformación... en definitiva, los temas que, día a día, estamos viviendo".

Garzón cuenta que llevaba mucho tiempo reflexionando sobre estos y otros temas, y que decidió compartirlo a través del libro. "Debemos aprender a dialogar y no solamente a pelearnos", añade.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El PP recoge cuerda cuando desea los votos de Junts a pesar de que Feijóo se resiste a visitar a Puigdemont en Waterloo
  2. Incendio en el parque de El Valle de Murcia: desalojan a 200 vecinos y la UME ya se dirige a la zona
  3. Leire Díez tacha de "error" haber fechado en 2008 un cobro del PSOE: ahora dice que fue en 2018, cuando ya trabajaba en Enusa
  4. Cuatro semanas de huelga y ninguna solución: los profesores no ceden en su lucha por una educación pública de calidad
  5. Una trampa deliberada para asesinar a la pareja de la madre de su hijo: las claves de la investigación del crimen de Fuenmayor (La Rioja)
  6. Ya no queda nada de las Páginas Amarillas: otros objetos que fueron imprescindibles y hoy muchos ni conocerán