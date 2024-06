'Aznarito y Felipón' siguen en la cubierta de el 'barco' de El Intermedio tomando un cóctel. Como afirma Sandra Sabatés, "parece que se están integrando muy bien". Justo, cuando conectan con cubierta, 'Aznarito' está contando a 'Felipón' que él, de las dictaduras comunistas, solo ha contado "lo malo".

'Felipón' recuerda entonces los viajes que hacían en el pasado. "Aquello sí que eran viajes, no como ahora que la gente va al 'tun tun'", afirma. "Es que quiero ver el puente colgante de San Francisco... pero desgraciado, si eres de Albacete y no has visto las casas colgadas de Cuenca", añade.

"Ahora hay mucho vicio, mucho acomodado, que ya me gustaría a mí verlos como yo yendo los 15 de la familia a la playa en un 600", explica 'Felipón'. "Yo me tenía que sentar en el freno de mano", comparte 'Aznarito', "aún me dura el callo de ir de Madrid a Torremolinos".

"Cómo ha cambiado todo", rememora 'Aznarito', "y ahora se quejan por tener las playas gentrificadas". "A ver cuándo entenderán los españoles que llevamos toda la vida viviendo de los turistas y que si pagan mandan y que el que quiera vivir del aire que se suba a una montaña", añade 'Felipón'. "¿Los españoles? Qué va, qué va, España está fatal", afirman a dúo.