Cristina Gallego se convertía una vez más en una Isabel Díaz Ayuso 'acosada' por los periodistas "con sus cámaras de incógnito y sus bolis bayoneta" por el escándalo de su pareja, Alberto González Amador. Por ello, decidía refugiarse en su piso, donde recibía la visita de un repartidor de pizzas encarnado por Dani Mateo: "Ya están aquí los encapuchados, ¿Quién habrá abierto a Nacho Escolar?", se preguntaba.

La 'presidenta' de la Comunidad de Madrid llamaba a Miguel Ángel Rodríguez para que le quitara de encima a los "periodistas que han tomado el edificio de enfrente". De nuevo Dani Mateo, en esta ocasión como el portero del bloque, le pedía entrar para arreglar una gotera de los vecinos de abajo, ante lo que 'Ayuso' le explicaba que "he dejado los grifos abiertos porque sé que me habéis puesto micrófonos en casa para llenar vuestros periodicuchos de mentiras y filtraciones".

Finalmente, recibía la visita de su 'pareja', Alberto González, que le pedía entrar porque se había dejado las llaves. "¿Seguro que eres tú? ¿Y si es Wyoming o uno de sus secuaces disfrazados?", le preguntaba inquieta 'Ayuso', que no terminaba de confiar en los argumentos que le daba: "Te digo lo mismo que te dijeron en Hacienda: 'Yo de ti no me fío'", contestaba la 'presidenta', que finalmente se daba cuenta de que "yo también soy periodista, no hay escapatoria".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.