Isabel Díaz Ayuso va a condecorar a Javier Milei con la Medalla Internacional de Madrid, Pero, como anuncia el Gran Wyoming, la presidenta de la Comunidad de Madrid "es muy de dar premios". "De hecho, ahora mismo está repartiendo otras condecoraciones a personalidad que también lo merecen", añade. Es por este motivo que Cristina Gallego se convierte en Díaz Ayuso para entregar los galardones de la I Edición de los premios CAM.

Como afirma 'Díaz Ayuso', no ha llamado a las galardones Oscars madrileños "porque nos recordaba mucho al papanatas de transportes". El primer galardón a la independencia judicial y la defensa de los valores democráticos es para el juez Peinado "por su impecable investigación sobre la corrupta primera dama", explica la 'presidenta madrileña'.

El siguiente galardón a la solidaridad internacional y la lucha por la paz es para Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Dani Mateo alucina con este premio. "Pero señora presidenta, ¿cómo le vamos a dar un premio, que lo van a llevar a La Haya por genocidio", le dice. Pero 'Díaz Ayuso' responde que "el juez Peinado no le ha abierto ninguna causa". "Estos premios no tienen ningún sentido", se lamenta Dani.

Mateo le pregunta entonces si ha creado estos premios para cabrear a Pedro Sánchez. "No, para nada, no tengo nada en contra de esa asquerosa rata comunista que está arruinando al país y utiliza al fiscal general del Estado para perseguir a mi amorcito porque quiere verme soltera y rodeada de gatos", responde 'Isabel'.

El último galardón es a la figura política que más ha hecho por España. En esta ocasión, el encargado de entregarlo es Dani, que no da crédito al ver a la ganadora: la propia Isabel Díaz Ayuso. "Madre mía, que sorpresa, no me lo esperaba para nada", afirma en su discurso la 'presidenta de la Comunidad de Madrid'. "No me lo merezco... bueno la verdad es que sí", añade. La 'presidenta' dedica el premio a Pedro Sánchez y le manda un mensaje: "Mira, perro, así es como se gana algo de forma legítima sin que te lo regale la ETA".