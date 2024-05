¿Tienen complejos los diputados? Thais Villas se traslada hasta el Congreso para conocer un poco más a fondo a sus señorías. Por ejemplo, Félix Bolaños confiesa a la reportera que le gustaría ser un poco más alto. "¿Y nada más?", pregunta Thais. "No voy a empezar uno por uno", responde él entre risas.

"¿Cómo le gustaría ser? Póngase un referente en el horizonte", plantea entonces ella. "Así, con el pelo canoso como yo... es verdad que hay gente que me dice que tengo un aire a George Clooney", responde él. "Joder, perdón... es que ya me iba de aquí", se le escapa a Thais. "Una cosa es ponerse algo en el horizonte y otra George Clooney", añade la reportera.

Gabriel Rufián, por su parte, le cuenta a Thais que le gusta mucho su nariz: "Tengo familiares con una nariz grande, incluso aguileña, y yo no". "Tengo la nariz de un abuelo mío que nadie más ha sacado", añade. Aina Vidal también tiene una parte favorita de su cuerpo: su ello. "Es largo, es el mío y me cae bien", afirma, a lo que responde Thais: "También es verdad, hay que caerse bien".

Aitor Esteban, en cambio, se queda alucinado cuando Villas le pregunta sobre qué parte de su cuerpo le gusta más. "Ni puñetera idea", responde. "Alguna señora a lo largo de su vida le habrá dicho lo que sea", añade la reportera. "No sé si me lo han dicho, pero si me lo han dicho no es para decirlo en este programa ni en ninguno", responde con mucho humor.