Los españoles dedican cada vez más tiempo a cuidarse, por eso Thais Villas se traslada hasta el Congreso de los Diputados para conocer los hábitos a ese respecto de sus señorías. Félix Bolaños, ante la pregunta de la reportera, le espeta: "Mírame bien... ¿tú crees que me puedo cuidar mucho? No dedico demasiado tiempo, a la vista está". El ministro de Presidencia y Justicia añade, irónico, que hay gente que incluso pide la dimisión de su peluquero.

Rafael Hernando, al igual que el ministro socialista, tampoco dedica demasiado tiempo a su 'skincare': "Llevo un grano en la nariz que me ha salido por infeliz y aquí estamos, parezco un adolescente", le confiesa a Thais. Aitor Esteban, por su parte, dice que, en cuanto al aspecto físico, siente envidia de la gente que se pone camisas italianas ceñidas y les quedan "como un pincel". "Ya podía ponerme yo una de esas... tener una cinturita un poco más estrecha no vendría mal", afirma ante las cámaras de El Intermedio.

Elma Saiz también confiesa sus complejos ante la reportera: no le gustan sus juanetes. Por su parte, Aina Vidal expone que sus orejas no le apasionan. "No son tan terribles, pero es que lo de los complejos es una cosa muy absurda", le cuenta. Para superarlo le explica a Thais que durante una temporada se recogía el pelo para acostumbrarse a ellas.