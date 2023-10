El Senado afronta con expectación el debate de la ley de amnistía propiciado por el PP. Ante la negativa de los líderes socialistas a participar, hoy el gran protagonista era el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha acudido, pero ha abandonado la Cámara Alta sin escuchar las réplicas.

José Antonio Monago, senador del PP, manifiesta que "la amnistía no cabe, a nuestro juicio, en el ordenamiento jurídico español", ni en la Constitución y Fernando Martínez-Maíllo, también del PP, señala que es "muy positivo que el presidente de la Generalitat venga", pero admite que no le ha gustado que no se quedara a escuchar y cree que "el boicot del PSOE tampoco ayuda mucho a las instituciones": "Hay que escucharse más".

"La amnistía es la puerta al referéndum", asegura el presidente andaluz, Juanma Moreno, que añade que "lo que rompe España es la desigualdad": "En el momento que hay un trato preferente de unos españoles sobre otros, ya no somos igual".

Además, declara que "nunca se había llegado tan lejos como se ha llegado, además, no por una convicción del PSOE sino por una necesidad". Por su parte, el senador socialista Ximo Puig explica la ausencia de los presidentes de su partido aclarando que "a los mítines del PP normalmente no vamos".