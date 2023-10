El presidente catalán, Pere Aragonès, ha afirmado este jueves que la amnistía es "imprescindible" como "punto de partida" para la resolución del "conflicto político" entre Cataluña y el Estado, y ha garantizado: "Cataluña votará en un referéndum".

Tras reunirse este jueves con senadores catalanes en una de las salas del Senado, Aragonès ha sido el primer presidente autonómico en intervenir, por espacio de diez minutos, en la sesión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas de la Cámara Alta. "Cataluña votará en un referéndum, estoy convencido. Por voluntad, por perseverancia, por democracia.

Siempre con la mano tendida y siempre con las manos libres", ha recalcado al final de su intervención, íntegramente en catalán, tras la que, como había anunciado, ha abandonado a toda prisa el antiguo salón de plenos del Senado sin esperar apenas al aplauso de los suyos y sin hacer declaraciones.

Precisamente por este motivo, varios presidentes autonómicos del PP han criticado que el president catalán no se haya quedado a escucharles después de su intervención, aunque también han valorado su presencia en este foro.

Aragonès, que ha sido el primero en llegar al Senado para mantener una reunión previa con senadores catalanes, no solo de su partido ERC, sino también de Junts y del PSC, según han indicado a EFE fuentes de la formación republicana, ha intervenido en la sesión de la Comisión, pero a continuación ha abandonado la cámara.

En declaraciones a la prensa a su llegada al Senado, el presidente de Aragón, el popular Jorge Azcón, ha destacado en primer lugar la "parte positiva", que es que la presencia de Aragonès "reconoce que hay instituciones que son comunes, que son de todos", aunque ha añadido que "es difícil entender que luego no haya diálogo, que venga a hablar solo y a tener un monologo y no a escuchar a los demás". Azcón, ha considerado también "incomprensible" que no acuda a la Comisión ningún representante del Gobierno ni de los gobiernos autonómicos del PSOE.

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, también ha criticado estas ausencias e igualmente ha interpretado la pronta salida de Aragonès como que el presidente catalán "no quiere escucharnos a los demás", y ha puntualizado: "Estamos acostumbrados a eso".

A su vez, el presidente andaluz, Juanma Moreno, se ha congratulado "de que Cataluña no se quede aislada, sino que participe en los órganos multilaterales del Estado, y en este caso las Cortes Generales, que es muy importante", aunque también ha opinado que no le parece "un gesto de cortesía ni parlamentaria ni de educación" que Aragonès se ausente tras intervenir, porque "lo razonable siempre es escuchar para poder compartir y para poder aprender". En el mismo sentido, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha calificado la pronta salida hoy del Senado del presidente catalán como "una descortesía más".

Por su parte, el senador de Junts Josep Lluís Cleries, ha manifestado que el debate de hoy "más que nada será un monólogo". "Vienen todos los dirigentes territoriales del Partido Popular a explicarnos y los demás a oír, pero también nos haremos oír al final los portavoces de los grupos parlamentarios", ha afirmado.