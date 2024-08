Thais Villas se reunió hace unos años en 'Petit comité' con dos niños para saber qué opinaban sobre un tema tan universal como es el amor: ¿qué es? "No sé cómo explicarlo", afirmó un niño mientras que su compañera destacaba que el amor es cuando "dos personas se quieren". Pero, ¿hay un límite de cuántas personas se pueden querer? "No puede haber un límite", destacó la niña en el vídeo principal de esta noticia, donde su compañero reflexionó: "Sí, si se acaban todas las personas del mundo".

Y, ¿cómo se sabe que dos personas están enamoradas? "Yo lo noto porque siempre tienen posturas de amor", afirmó la niña, que explicó que las posturas de amor son "algo elegante" y que se realizan "mirando fijamente a quien quieres". Además, preguntados sobre si tienen novio, la pequeña afirmó que no, pero que tiene una persona que le gusta "y él no lo sabe". "No se lo voy a decir nunca, así si corto con él nadie lo sabe", explicó la niña a Thais Villas, que reflexionó en el vídeo: "O sea, tu propio novio no sabe que es tu novio, solo lo sabes tú". "Sí", afirmó la pequeña, que explicó: "A veces te da vergüenza".

Por último, preguntados sobre si les gustaría tener en un futuro una pareja seria, la pequeña afirmó que sí, pero con matices: "Desde que mi padre me contó lo que se hacía para tener bebés me da asco". "Me da grima lo que hacéis para tener bebés", insistió la niña mientras que su compañero le pedía que no siguiera hablando del tema: "No cuentes eso, que al final traumas a la gente".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.