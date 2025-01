Arabia Pozo desmonta el estereotipo marginal de los gitanos: "Hay abogados, psicólogos... estamos en el mundo y no se nos expone"

Thais Villas entrevista en una nueva edición de 'Ok Boomer' a Arabia Pozo, una joven profesional de la belleza que triunfa en las redes sociales haciendo divulgación sobre el pueblo gitano, mientras se hace rutinas de maquillaje.

En el vídeo sobre estas líneas explica que todo comenzó cuando, de cara a la Feria de Abril de Sevilla, "220 millones de influencers que ni siquiera eran de Sevilla te decían cómo tenías que ir vestida o comportarte". Por ello, decidió publicar un vídeo en el que contaba los orígenes gitanos de la Feria de Abril, que se remontan a cuando era una feria de ganado y "antiguamente casi todo el mercado ganadero era de los gitanos".

Ante el éxito del vídeo, decidió buscar más temas curiosos hasta el día de hoy, recibiendo "un feedback bastante positivo", si bien "siempre hay un porcentaje en redes sociales que hagas lo que hagas, y digas lo que digas, no le vas a gustar".

Después de todas sus investigaciones sobre la cultura gitana, asegura que lo que más le sorprende es que "la persecución hacia los gitanos esté durando tantísimo tiempo", así como que "hay muchos referentes gitanos en la historia positivos que no se exponen y ni el pueblo gitano ni el no gitano conoce".

Arabia explica que la marginalidad asociada al pueblo gitano se explica porque los estudios y encuestas acerca de él "se suelen hacer siempre en zonas marginales, en las que vive un 20% de la población". En el 80% restante, apunta, "hay abogados, psicólogos, mecánicos y gente como yo". "Estamos en el mundo actual y no se nos expone", afirma.

Por ello, defiende la "aceptación, la igualdad y la inclusión, que no la integración, que no es lo mismo". En su caso, asegura que no sufre discriminación, porque "el estereotipo que la gente tiene de una gitana no soy yo".