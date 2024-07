En su sección 'Cuéntalo', Andrea Ropero entrevistaba a Antonio Pampliega, un corresponsal de guerra que, tras una década cubriendo conflictos en Afganistán, Ucrania o Somalia, fue secuestrado en Siria por Al Qaeda durante 10 meses. El periodista hablaba en el vídeo sobre estas líneas sobre los traumas y problemas de salud mental que le provocó todo aquello.

"Cuando volví necesité pastillas para dormir, me daba miedo salir a la calle y siempre miraba hacia atrás", recordaba Pampliega, que aseguraba que 9 años después de aquello todavía le queda una cosa: "No me gustan los ruidos, las muchedumbres". "Estuve 202 días yo solo en una habitación sin escuchar un ruido y cuando voy a un bar o un restaurante con mucho ruido me pongo muy nervioso y tengo que irme", señalaba.

Tras su liberación, explicaba que "es tal el grado de euforia que no te das cuenta y tampoco nadie te dice que es el momento de hablar con un psiquiatra", hasta que finalmente recibió "el golpe" cuando publicó el libro sobre su secuestro: "Era una entrevista tras otra y revivirlo constantemente".

Finalmente verbalizó que necesitaba ayuda cuando le surgió la oportunidad de un nuevo libro por el que tenía que ir a Afganistán: "Por primera vez tenía miedo", apuntaba Pampliega, que señalaba que tras ponerse en manos de profesionales le diagnosticaron "estrés postraumático, en una escala de 80 sobre 100".

"Somos yonquis de la guerra, por eso seguimos yendo una vez y otra", afirmaba el periodista, que hablaba del "lado de la adrenalina de ir a un frente de combate. Te da un subidón que no lo tienes aquí". Tras comenzar su tratamiento, comentaba que tuvo que dejarlo de lado por un trabajo, lo que tuvo como resultado que "me intenté quitar la vida porque mi cabeza petó". "No piensas en tus padres, tus hermanos, tu mujer... es egoísta, pero yo tenía que descansar mentalmente", aseguraba.

En el momento de la entrevista, explicaba que "estoy jodido, en casa de mis padres con tratamiento para intentar ser una persona". Por ello, mandaba un mensaje a los que se encuentran en su situación y les dice que "den el paso, que es muy importante". También recordaba el día que un diputado se burló de Íñigo Errejón cuando habló de salud mental: "¿De qué te ríes? Con un intento de suicidio me han dado fecha en la Seguridad Social para mayo de 2024 (la entrevista se hizo a principios de febrero), ¿de eso te ríes, te parece gracioso?", comentaba el periodista, que añadía que "se tiene que hablar más, pero hacer mucho más".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.