Con motivo del debate sobre la ley trans, el pasado mes de febrero Andrea Ropero entrevistó a Olivia Lendínez, una niña trans de 13 años que siempre tuvo claro, desde que "tenía uso de razón", que era una mujer.

En la entrevista explicó que nunca ha tenido problemas con su entorno, pero sí le preguntado muchas veces por sus genitales. "Lo primero que les digo es 'a ti qué te importa qué tengo ahí abajo, no te va a cambiar la vida'. Les aviso de que no me importa, pero es algo de mi identidad", señaló al respecto.

Además, comentó que con 9 años realizó la transición social para explicarle a sus familiares y amigos que era una mujer. "Estaba muy ilusionada, me sentí super liberada. A mí nunca me han dicho nada, he tenido suerte", agregó.

