Andrea Ropero ha entrevistado a Paul Krugman, premio Nobel de Economía y catedrático de la Universidad de Nueva York, que está presentando su libro 'Contra los zombies. Economía política y la lucha por un futuro mejor". Una entrevista en la que se ha pronunciado sobre las políticas de austeridad que se aplicaron en España ante la crisis de 2008.

"Todo el mundo dijo que España estaba en quiebra, lo cual no era ni remotamente verdad, pero hubo un pánico en los mercados, apareció un grupo de 'gente seria' con la idea de que España tenía que aplicar una austeridad severa y todo resultó ser una ilusión", ha resumido el economista.

"España ha repuntado, pero le han hecho falta siete años de paro elevado y una extrema angustia social para forzar la bajada de los salarios y lograr esa competitividad", ha indicado el profesor Krugman, para quien "España es un caso de estudio". La economía española, sostiene, ha logrado volver a encarrilarse, pero a costa de "una década de sufrimiento extremo".

Preguntado acerca de qué habría que hacer para reducir la desigualdad, Krugman ha asegurado que "en realidad no es tan difícil" y ha apuntado a la necesidad de "políticas que empoderen a los trabajadores para conseguir mejores condiciones de trabajo", así como de "programas sociales sólidos y ayudas adecuadas"."El problema es que habéis atravesado una época en que se han exprimido los salarios y eso lo hace difícil", ha puntualizado.

"Donald Trump es un falso populista"

Krugman alerta en contra de contemplar a Donald Trump como un simple populista. A su juicio, en realidad es "un falso populista" ya que el contenido de sus políticas es "oligárquico y plutócrata". "Ha rebajado los impuestos a los ricos y a las grandes empresas, se ha cargado las ayudas a las familias trabajadoras", ha enumerado el experto, algo "tremendamente hostil para los interesas de la familia americana común y corriente".

Todo ello, ha agregado, mientras el mandatario estadounidense "echa leña a la parte más oscura de la mentalidad americana, al racismo, la xenofobia". "No es auténtico populismo, es explotación", ha sentenciado.

El catedrático es también muy crítico con los negacionistas del cambio climático, un problema que califica de "existencial". "Si no hacemos algo muy pronto, nos enfrentamos a una catástrofe, posiblemente al fin de la civilización", ha advertido.

No obstante, Paul Krugman cree que un acuerdo verde debería ser posible y, para lograrlo,"la tecnología es nuestra amiga". "Tenemos a nuestro alcance contar con una economía baja en emisiones a un coste muy bajo", ha defendido.

"¿Estaría dispuesto a pagar más impuestos? ¡Sí!"

Según el profesor Krugman, aunque la mayor parte de estadounidenses se muestran a favor de subir los impuestos a los más ricos, esto no ocurre debido a "la influencia indirecta del dinero". En su opinión, basta seguirle la pista a las contribuciones a las campañas y a las puertas giratorias para entender por qué no se dan estos incrementos.

Así, ha incidido, si una persona quiere entrar "en un lobby, un think tank o ser comentador de Fox News" cuando finalice su etapa como político, pasará su tiempo en la Administración "haciendo sentir cómoda a la gente rica".

¿Estaría Paul Krugman dispuesto a pagar más impuestos? "Sí claro", ha respondido el economista. "Si me preguntas si personalmente me gustaría pagar más impuestos mientras los demás no, no especialmente, pero si me preguntas si quiero tener a más gente como yo, incluido yo mismo, pagando más impuestos, ¡sí!", ha precisado.

