Toni Cantó, hasta ahora dirigente de Ciudadanos, ha anunciado su dimisión tras abandonar la reunión de la Ejecutiva del partido naranja celebrada este lunes, visiblemente afectado. Preguntado por Andrea Ropero por qué se ha ido tan pronto, Cantó ha respondido así: "Ya he dicho lo que tenía que decir".

Asimismo, ha confirmado que ha pedido la dimisión de toda la Ejecutiva de la formación, a lo que Inés Arrimadas le ha respondido que "no hay dimisión que valga", según ha asegurado. Además, ha afirmado que sus compañeros de partido no han querido votar su propuesta de hacer un frente común con el PP en las elecciones de Madrid y ha rechazado contestar más preguntas: "Ahora no debo contestar porque estoy bastante mal, la verdad", ha confesado a Andrea Ropero.

Los dirigentes de Cs responden a Andrea Ropero

¿Temen los dirigentes de Ciudadanos la disolución del partido? ¿Está Arrimadas legitimada para seguir presidiéndolo? ¿Estaban al tanto de las negociaciones con el PSOE para la moción de censura en Murcia? Andrea Ropero ha planteado estas y otras preguntas a Begoña Villacís, Ignacio Aguado o Juan Marín, como puedes ver en este vídeo: