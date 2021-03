Toni Cantó ha anunciado que se retira de la política tras dimitir de la Ejecutiva de Ciudadanos y ha señalado que viajará a Valencia para entregar su acta de diputado en Les Corts Valencianes. Una noticia que llega después de que Arrimadas le hubiese propuesto incluirle en la Ejecutiva Permanente.

Lo hace tras la crisis desatada en el partido por la moción de censura fallida contra el Gobierno de Murcia, después de que tres diputados tránsfugas hayan sido convencidos por el PP para votar en contra: "Dimito de esta Ejecutiva, me voy a ir en cuanto pueda a Valencia y entregaré mi acta de diputado".

"Inés Arrimadas podía elegir entre proteger al partido o proteger a su ejecutiva, he pedido la dimisión de la Ejecutiva Permanente y no se ha permitido que se vote. Hay que asumir responsabilidades y ellos no lo están haciendo", ha dicho a la salida de la reunión de la directiva del partido.

Cantó ha asegurado que es "urgente" retirar "esa ridícula moción de censura" que califica de "mala idea" y que fue "llevada a cabo de forma absolutamente bochornosa".

Además, ha pedido que el partido no vaya solo a las elecciones madrileñas, sino en una coalición junto al PP: "No podemos ir con Ignacio Aguado, que es una de las razones fundamentales de que se haya roto ese Gobierno".

Cantó ha zanjado su anuncio señalado que está "triste" y "jodido": "Lo único que me planteo ahora es llamar a mi representante para ver si puedo empezar a trabajar en lo mío dentro de poco".