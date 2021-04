La imperiosa necesidad de las vacunas no es suficiente para algunas personas que niegan la existencia del coronavirus o ponen en duda la efectividad de estos fármacos para frenar el avance del virus. Una de las personas que abandera esta teoría es el cantante Miguel Bosé, que se negó en su entrevista con Jordi Évole a hablar con un científico por la desigualdad de condiciones.

Ese científico es Quique Bassat, epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona, y El Intermedio ha querido hablar con él para que explique todo lo que no pudo expresar a Miguel Bosé. Algunos de los argumentos que Bassat ha querido desmontar son que el virus no existe o que las vacunas no sirven. Y manda un mensaje a los antivacunas. Puedes verlo en el vídeo principal de esta noticia.

El rap que 'homenajea' a Miguel Bosé

Álvaro Carmona presenta en este vídeo su nuevo rap en honor a Miguel Bosé, uno de los grandes portavoces del movimiento negacionista. En este temazo aglutina todas las teorías conspiranóicas que han surgido en el último año.