Andrea Ropero ha acudido a un desayuno informativo de Núñez Feijóo junto a diversos 'populares'. Allí, la colaboradora de El Intermedio se ha dirigido al candidato del PP en Galicia para preguntarle cómo ve el panorama político antes de las elecciones gallegas.

"El objetivo es ganar las elecciones en Galicia, no tenemos otro", ha explicado Feijóo, asegurando que "no hay batalla" con Ciudadanos.

Sobre la destitución de Alfonso Alonso, Feijóo ha asegurado que ha "hablado con él". "Creo que Alfonso Alonso es un activo político no sólo del PP, sino de España, y lo sigo pensando", ha añadido el 'popular', que ha asegurado que en su caso "no contempla" la posibilidad de pactar con Vox, aunque eso no le hace temer una destitución.

"¿A usted le parece que eso es una buena pregunta?", ha espetado Feijóo tras ser preguntado por el partido con el que se presenta. "Se lo pregunto porque en el cartel preelectoral que ha hecho en Galicia cuesta ver las siglas", ha explicado Andrea Ropero.

El 'popular' ha defendido que "el único cartel electoral que emite las siglas es el PSOE, porque detrás del PSOE está Podemos, el independentismo vasco y catalán. Detrás del PP de Galicia está la mayoría de los gallegos".

