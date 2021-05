Vanesa Fernández es una de las personas que vivía en uno de los pisos de protección oficial que la Comunidad de Madrid vendió a un fondo buitre. Madre de dos menores, la más pequeña de tan solo unos meses, se tuvo que enfrentar a presiones y amenazas de desahucio que la llevaron a irse de su casa. "Tenía pánico a hacerles pasar por eso a mis hijos", relata a Andrea Ropero.

Entonces pasó a un alquiler privado que no podía afrontar con sus escasos recursos, lo que la llevó a tener que pedir ayuda a una despensa solidaria para poder alimentar a sus hijos. Al no poder afrontar el pago de la vivienda se quedó en la calle y fue recogida por el padre de su hija: "Estuve en su casa, me intenté quitar la vida y acabé en un psiquiátrico porque no podía más". A su hijo lo llevó a un internado porque "empezó a ir mal en los estudios y necesitaba estar bien". "La gente no lo entiende que por problemas de vivienda nosotros tengamos que hacer esto, las familias vulnerables", explica Fernández.

Ahora, vive con la esperanza de encontrar un trabajo y tener acceso a una vivienda de protección oficial, y asegura que lo único que quiere es "una vida digna" sin tener que estar "viviendo siempre de las ayudas".

Además, Andrea Ropero ha entrevistado César Pinto, al abogado de oficio que luchó contra la venta de vivienda pública a un fondo buitre y logró evitar que Rachid perdiera su casa. En esta entrevista advierte que todavía hay muchas familias no han podido recuperar sus viviendas.