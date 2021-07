Durante esta temporada de El Intermedio, Andrea Ropero entrevistó a Jordi de la Mata, víctima de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. "Después de pegarme me acariciaba el culo. Así empezaron los primeros abusos", explicaba de la Mata en el siguiente vídeo.

"A nivel espiritual me han roto", afirmaba de la Mata, que explicaba cómo llora de repente sin motivo: "Estoy todavía que me pongo a llorar sin saber el por qué de repente". La víctima recuerda cómo hasta los 37 años no logró verbalizar lo que le había pasado: verbalizarlo: "Ni yo mismo entiendo por qué no lo dije antes". Al drama de ser víctima de abusos sexuales se sumó el suicidio de su padre dos años después de conocer su historia: "Tuvo mucha culpabilidad, porque era el sacerdote, un hombre de confianza". Pero, ¿por qué los jesuitas no han sido juzgados? Así lo denuncia de la Mata en el vídeo que hay sobre estas líneas.