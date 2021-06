La pandemia ha influido negativamente en la salud mental de muchos ciudadanos, pero también ha agravado la situación de los pacientes crónicos, que han visto cómo se ha deteriorado la asistencia que recibían. Es el caso de Juan Carlos Ruiz, diagnosticado de esquizofrenia y en tratamiento desde hace 20 años, que ha relatado a Andrea Ropero cómo ha vivido estos últimos meses.

"Al estar confinados nos vimos solos, encerrados, sin poder salir a la calle y sin un seguimiento psiquiátrico como me hubiera gustado", explica Juan Carlos, que señala que no le han atendido "durante un largo periodo de tiempo", más de un año. "Hasta el día de hoy no he tenido asistencia psiquiátrica", precisa.

Sin poder contar con su médico de referencia, relata, se ha sentido "un poco desprotegido, viviendo con la incertidumbre si el día de mañana recaes". En este tiempo, detalla, ha tenido que ser asistido en alguna ocasión en el hospital, pero allí no conocen su evolución: "Me han atendido como buenamente han podido, pero no saben mi historial", señala. Puedes escuchar su testimonio completo en el vídeo que ilustra estas líneas.

Los efectos de la pandemia en la salud mental de los niños

Andrea Ropero también ha entrevistado en El Intermedio al psiquiatra Juan Antonio Palacios, que advierte de la falta de recursos en el área de salud mental y de las consecuencias si los pacientes no reciben una atención adecuada. Además, ha explicado el impacto que la pandemia está teniendo en los niños. Puedes verlo en este vídeo: