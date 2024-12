Andrea Ropero, rotunda a un médico antiabortista: "¿Van a seguir interfiriendo en la libertad de las mujeres?"

Andrea Ropero entrevista en este vídeo de El Intermedio a Jesús Poveda, un conocido médico, activista antiaborto y promotor de locales provida. "El aborto es un momento muy complicado en la vida de una mujer, ¿por qué ponérselo más difícil?", pregunta la reportera al médico, que contesta que en la carrera de Medicina le dijeron "que la vida humana empieza en la fase embrionaria". Por eso, Poveda explica que "como médico", se propuso hacer algo: "Creé una escuela de rescatadores, donde decimos que el aborto no es la única opción".

"Que ellos se enfadan con nosotros porque en vez de hacer 10.000 abortos hacen 5.000, es que para ellos es un negocio", afirma el médico sobre las clínicas abortivas, a las que critica: "A mí los negocios que acaban con vidas humanas no me gustan". El médico, que se dedica a la psiquiatría, afirma que "se han puesto tan paranoicos que han hecho que el Gobierno haya leyes de algo tan loco como dar a una mujer esto", en referencia al follete que tiene en la mano sobre el aborto.

"Se castiga el acoso, pero no es acoso hablar con una mujer", afirma Poveda a Andrea Ropero, que le contesta tajante: "Es abordar a mujeres a la salidas de las clínicas y ustedes han montado locales en el entorno, ¿van a seguir interfiriendo en la libertad de las mujeres?". "Ustedes llegan a dar hasta fetos de plástico", afirma indignada la periodista al médico, al que insiste: "¿No cree que las mujeres somos lo suficientemente maduras para decidir sobre nuestra sexualidad y nuestro cuerpo para ejercer ese derecho?".

El médico explica que "hay algunas mujeres que abortan porque no tienen otro recurso": "Algunas mujeres embarazadas vienen a abortar porque no tienen otro recurso". "Les preguntamos qué necesitan para no abortar", explica el médico a Ropero, que pregunta de forma rotunda: "¿Por qué llaman asesinas a las trabajadoras de la clínica Dator?". Poveda niega haber increpado a alguna mujer, sin embargo, Ropero le recuerda que le han "detenido en varias ocasiones por acosar a las mujeres frente a la clínica Dator". "Nunca", insiste el médico a Ropero, que insiste: "Está documentado".

Además, Ropero explica a Poveda que no hay ni un solo estudio que relacione el cáncer de mama con el aborto, como él afirma en su local provida. "A lo mejor hay que corregir algunas cosas", destaca el médico.