"Seguiremos haciendo nuestro trabajo". Así de tajante se ha mostrado la periodista y colaboradora de El Intermedio Andrea Ropero tras vivir una situación de lo más tensa y desagradable con el que es actualmente el jefe de Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, que ha empujado violentamente a la compañera de laSexta y ha despreciado su trabajo cuando ella intentaba formular una pregunta a Isabel Díaz Ayuso.

Una situación violenta e indignante que no ha pasado desapercibida, pues son muchas, muchísimas, las muestras de apoyo y ánimo que ha recibido Ropero poco después de ver la luz un vídeo que no ha tardado en hacerse viral. Una acción que ella misma ha denunciado en redes sociales. "Seguiremos preguntando y repreguntando", ha insistido Ropero en un mensaje publicado en Twitter, sin obviar la reacción de Rodríguez.

"Cualquier empujón o insulto es un ataque contra la libertad de prensa y la profesión", ha lamentado la periodista, dejando claro que "así, no". Ropero ha concluido su respuesta dando las "gracias a tod@s" por el apoyo que le han mostrado. Todo ha ocurrido durante la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León, dando pie al primer gobierno de la historia de la democracia en el que entra la extrema derecha.

Ropero, que se encontraba en las Cortes de Castilla y León para cubrir la información relativa a este acto, se ha acercado a la presidenta de la Comunidad de Madrid para preguntarle si echaba de menos a Alberto Núñez Feijóo, recién nombrado líder del Partido Popular que no ha asistido a dicho evento. Instantes después de que Ayuso respondiera que ya había realizado declaraciones, Rodríguez ha intervenido dándole un empujón a la periodista.

"No hace falta que me empuje. Me ha empujado... no le voy a tolerar", le ha dicho rotunda la periodista, a lo que Rodríguez ha respondido, visiblemente alterado: "No hace falta que haga usted el ridículo". Una vez más, Ropero ha contestado tajante: "Yo no estoy haciendo el ridículo, el que está haciendo el ridículo es usted que me está insultando". Una acción sobre lo que no se ha expresado, de momento, ni la Comunidad de Madrid ni el Partido Popular.