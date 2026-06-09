Alicia del Río, del Sindicato de Inquilinas, pide al papa León XIV que "barra la especulación de su propia casa"

"Si el papa habla de pobreza, que primero mire quiénes la están generando en el seno de su propia Iglesia", afirma Alicia del Río, presidenta del Sindicato de Inquilinas, que habla con Andrea Ropero sobre la carta que han entregado a León XIV.

El problema de la vivienda en España llegaba hasta el papa León XIV cuando la diputada de Sumar, Verónica Martínez Barbero, le entregaba una carta del Sindicato de Inquilinas de Madrid durante los saludos oficiales en el Congreso. En ella se pedía la colaboración de la Iglesia para atajar la crisis del mercado inmobiliario.

Andrea Ropero conversa sobre esto con la presidenta de esta organización, Alicia del Río, que afirma que "parece sorprendente que una institución que quiere promover la vida comunitaria y la solidaridad esté en nuestra ciudad visitando la pobreza y diciendo que hay que estar al lado de los pobres, sin mencionar la principal causa de empobrecimiento en nuestro país, que es la especulación con la vivienda".

Del Río considera que el papa se podría posicionar "en contra de estas prácticas especulativas", o, de paso, "abrir una mesa de negociación con entidades católicas que están especulando", como la Venerable Orden Tercera o la Fundación Fusara.

Respecto a la Venerable Orden Tercera, señala que tiene "más de 200 pisos solo en el centro de Madrid y está dedicándose a no renovar los contratos y subir los alquileres", como en el caso de Mariano, al que "desahuciaron aprovechando que tuvo una pequeña deuda durante el covid".

Tras no recibir ninguna respuesta por parte de la Iglesia madrileña, han decidido dirigirse directamente al papa: "¿Por qué no decirle a él que barra la especulación de su propia casa? Que si habla de pobreza, primero mire quiénes la están generando en el seno de su propia Iglesia".

Las propiedades de la Iglesia, en su mayoría, "vienen de donaciones", apunta la presidenta del Sindicato de Inquilinas, que señala que en el caso de la Orden Tercera "son sus propios feligreses los que han optado por donar las viviendas en el momento de su fallecimiento, pensando que van a tener una función social".

En definitiva, "donaciones que se hacen con la mejor de las intenciones y que, años después, están sirviendo para lo contrario", afirma del Río, que considera que León XIV debería "erradicar estas prácticas especulativas dentro de la Iglesia". "Es sangrante que estén fabricando pobreza en vez de estar al lado del pobre", sentencia.

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