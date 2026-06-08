Juan José Gómez, responsable del centro Cáritas que ha visitado León XIV: "Que alguien tan relevante les mire, solo eso es un regalo"

Andrea Ropero ha estado en el centro de Cáritas que ha visitado León XIV para conocer su excepcional labor con personas sin hogar, en su mayoría inmigrantes sin papeles: "El 80% de personas que vienen aquí no vuelven a la calle".

Andrea Ropero ha estado en el centro de Cáritas que ha visitado León XIV durante su visita a España. Allí asisten a personas sin hogar, en su mayoría inmigrantes sin papeles.

Allí ha podido hablar con Juan José Gómez, responsable del centro, que asegura que el encuentro con el papa fue "muy emocionante", especialmente para algunos de los residentes: "Han vivido etapas en su vida que por no tener documentación o por estar viviendo en un parque, todo el mundo ha pasado de ellos. Que una figura tan relevante a nivel mundial como el papa les toque, que les mire, simplemente eso es un regalo".

Juanjo explica que este centro de Cáritas tiene 50 años de historia y que empezó "con una furgoneta de Cáritas repartiendo café por la noche". El año pasado atendieron a 2.534 personas, si bien apunta que su "drama" es que "solo pudieron pernoctar y tener plaza 880".

A las puertas de este centro, señala, suelen llamar en su mayoría hombres (un 75%), lo que sin embargo "no es una realidad": "El sinhogarismo femenino es un sinhogarismo muy oculto a nivel de procedencia, sobre todo de América Latina", afirma.

Después asisten a españoles, el Magreb y el África subsahariana y, a partir de ahí, "se abre una ONU de países". "Es gente que está trabajando, pero reside aquí porque el trabajo que tiene es precario y el sueldo también lo es y no les da para vivir en una casa", comenta.

"Están aquí durmiendo y lo verás con su traje o verás aparcados aquí vtc, porque están con nosotros un tiempo, hacen un plan de ahorro y ya pueden dar la fianza de la habitación", indica el responsable.

En este centro Cáritas, apunta, ofrecen desde información, ducha y comida, hasta trabajadores sociales o psicólogos una vez consiguen la plaza. De hecho, asegura que "el 80% de personas que vienen aquí no vuelven a calle, o sea que es gente que quiere salir adelante".

Tras la visita del papa que ha puesto este centro en el mapa, Juanjo reclama "más recursos para las personas sin hogar" y "oportunidades para esas personas, que se les abra un hueco también en las empresas". "Es importante dignificar a las personas, porque cuando vienen aquí vienen tan deterioradas que no tienen dignidad, no creen ni en ellas mismas", concluye.

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