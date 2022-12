Moverse por la ciudad supone a veces un verdadero desafío para las personas con movilidad reducida. Andrea Ropero lo ha comprobado de primera mano en un paseo por el madrileño barrio de Malasaña junto al sociólogo Alberto Godoy, afectado por esclerosis múltiple y activista a la hora de reclamar un entorno urbano más accesible.

Desde hace 8 años, Alberto recorre este barrio en silla de ruedas, un día a día que, reconoce, "es una carrera de obstáculos": "Da rabia no poder ir a sitios donde todo el mundo puede ir", comenta el sociólogo, que asegura que "son muchas veces que en el autobús me he tenido que quedar porque no funcionaba la plataforma y venía otro y otra vez lo mismo". En este sentido, explica que "esta semana tenía el estreno de la película en un cine y no pude entrar porque la plataforma que había la han quitado". Por cosas así, afirma que se sienten "ciudadanos de segunda, de tercera y de cuarta".

La reportera de El Intermedio recorre las calles de Malasaña con Godoy, que le detalla cómo tiene que sortear "las obras, los contenedores, la caca de los perros" y le muestra las barreras que encuentra a la hora de acceder a bares, teatros o tiendas: "Les proponemos comprarles unas rampas que cuestan 50 euros con una colecta, pero no hay actitud", sentencia en el vídeo sobre estas líneas donde también señala qué ciudades de España son las más accesibles.