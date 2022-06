Si hay una especie cotilla por excelencia en el mundo esa es el ser humano, asegura El Gran Wyoming. Pero en los últimos tiempos, la afición de meternos en la vida de los demás se nos ha ido de las manos y el ejemplo más claro es la "desgraciada" situación que está viviendo el actor Santi Millán después de que se difundiera en las redes un vídeo suyo de carácter íntimo.

"Hay mucha gente que piensa que compartir, buscar o difundir este vídeo es algo normal o, incluso, inocente", señala el presentador de El Intermedio. Sin embargo, no es así "en absoluto", porque compartir vídeos o imágenes que afectan a la vida privada de los demás no es solo "inmoral" y "poco ético", sino que además "es un delito". Así que, desde el plató del programa, El Gran Wyoming hace una petición a todas las personas: "Si cae en vuestras manos un vídeo de este tipo, sea quien sea su protagonista, no lo compartáis ni los difundáis, y a ser posible, ni tan siquiera lo miréis". Puedes ver su reflexión al completo, en el vídeo principal de la noticia.