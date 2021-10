La guitarra de Paco de Lucía enmudeció el 5 de febrero de 2014. El virtuoso de las seis cuerdas fallecía de un infarto a los 66 años en México, donde pasaba largas temporadas. Ahora, su hermano Pepe ha explicado en una entrevista con Ana Pastor cómo vivió el fatídico momento.

"No lo voy a olvidar en mi vida. eran las 4:00 am cuando me llama mi hijo José Manuel. Me dijo 'ha muerto tito Paco'. Ahí perdí el conocimiento, la estabilidad, el control. No se fue Paco, se fueron muchas cosas con él", ha lamentado Pepe, que ha asegurado que su hermano "era tan generoso que nunca le importaron los trofeos": "Esos los tengo yo en mi casa. Él era como mi madre, tenía ese corazón que no le cabía en el pecho". Puedes escuchar su entrevista al completo en el vídeo principal de esta noticia.