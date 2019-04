Recordamos el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco: el crimen que levantó a España contra el terrorismo de ETA

En julio de 1997 ETA secuestró al concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, y lanzó una macabra advertencia: ejecutarle a las 48 horas si no eran acercados al País Vasco todos los presos de la banda. Una amenaza que, finalmente, se cumplió, haciendo que toda España se levantara contra el terrorismo de ETA.

Jaime Segalés, amigo de la infancia de Miguel, explica en esta entrevista con Ana Pastor que cuando el joven les contó que se iba a meter en política recibieron la noticia "con juerga porque, por aquel entonces, "hacerse del PP no era equivalente a meterse en problemas ni a tener una sentencia de muerte" .

"No había una sensación de que existiera peligro, pero estábamos muy equivocados, y no solo nosotros, también las coordinadoras de los partidos, que no protegían a sus concejales porque entendían que no existía el peligro. Sólo tenían guardaespaldas los cargos altos", añade.

Sin embargo, las malas noticias no tardarían en llegar. Jaime Segalés estaba en su casa cuando recibió una llamada del guitarrista de la banda en la que tocaban ambos: "Me llamó para decirme para decirme que le habían secuestrado y dije 'no puede ser'. No lo queríamos creer, pensábamos que no se iban a atrever". Pero dos días después, Miguel Ángel Blanco fue asesinado.

