Habla Francisco Gil, el primer guardia civil que vio a Ortega Lara tras su secuestro: "Lo primero que hizo fue encogerse y decir 'mátame, no tengo miedo'"

En julio de 1997 la Guardia Civil consiguió liberar al funcionario de prisiones Ortega Lara, que estuvo secuestrado durante 500 días por la banda terrorista.

Francisco Gil, exguardia civil, fue la primera persona que le vio con vida tras rescatarle del zulo en el que se encontraba. Asegura en este fragmento de Dónde estabas entonces que cuando le vio "lo primero que hizo fue encogerse, asustarse y decir 'mátame, no tengo miedo'". Y es que Ortega Lara, en un primer momento, pensó que los agentes que habían acudido a buscarle eran terroristas.

Después de pasar 532 días encerrado en un zulo, Ortega Lara perdió 23 kilos. "Físicamente estaba en las últimas, el perro de la nave estaba más gordo que él, le hubiesen dejado morir", explica Francisco Gil.

Además, este guardia civil nos ha contado cómo fue la operación: "En la primera batida no encontramos nada y seguimos moviendo maquinaria más pesada, estábamos ya desesperados y empezamos a pensar que la pista no era buena, pero no nos rendimos porque sabíamos que al final íbamos a conseguir algo".

